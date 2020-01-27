«Безусловно, это профильный замглавы Офиса президента Андрей Смирнов, это также Андрей Богдан, так как он сам имеет опыт работы адвоката, в том числе в уголовных процессах. Это основные «стейкхолдеры». Плюс целая группа советников», — заявил он.
Также Монастырский отметил, что, по его данным, глава МВД Украины Арсен Аваков на сегодня не консультирует президента в вопросах законодательных инициатив.
«Он, безусловно, рефлексирует на президентские инициативы. И это, наверное, нормально для руководителя самого большого министерства в стране. Но, наверное, правильно будет сказать, что он не является на сегодня «застрельщиком» этих идей», — заявил депутат.