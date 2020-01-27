Команда из многих советников, куда не входит глава МВД Украины Арсен Аваков, консультирует президента Украины Владимира Зеденского в вопросах законодательных инициатив и правоохранительных органов. Об этом 27 января в интервью «РБК-Украина» рассказал глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский

«Безусловно, это профильный замглавы Офиса президента Андрей Смирнов, это также Андрей Богдан, так как он сам имеет опыт работы адвоката, в том числе в уголовных процессах. Это основные «стейкхолдеры». Плюс целая группа советников», — заявил он.

Депутат Рады раскрыл причины возможного увольнения Авакова © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Он, безусловно, рефлексирует на президентские инициативы. И это, наверное, нормально для руководителя самого большого министерства в стране. Но, наверное, правильно будет сказать, что он не является на сегодня «застрельщиком» этих идей», — заявил депутат.