С возложения венков к «стене смерти» начались официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 27 января

В понедельник утром президент Польши Анджей Дуда и бывшие узники возложили венки к «стене смерти», которая находилась на территории концлагеря «Аушвиц I». У стены нацисты пытали и расстреливали заключенных. Она была реконструирована после окончания войны в виде памятника.

Зеленский почтил память жертв Холокоста © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Витольду Пилецкому — польскому офицеру, намеренно попавшему в концлагерь для организации движения сопротивления.

В понедельник в рамках торжеств пройдут встречи делегаций Польши и Израиля, а также Польши и Украины.

Для участия в торжествах в Освенцим прибыли около 200 бывших узников концлагеря, делегации более 50 стран, около 30 из которых возглавляют президенты, премьер-министры и монархи.

«Аушвиц-Биркенау» был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в «Аушвице» в 1941-1945 годах.

Концлагерь был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. ООН установил эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста. Музей, созданный на территории лагеря в 1947 году, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.