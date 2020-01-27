В понедельник утром президент Польши Анджей Дуда и бывшие узники возложили венки к «стене смерти», которая находилась на территории концлагеря «Аушвиц I». У стены нацисты пытали и расстреливали заключенных. Она была реконструирована после окончания войны в виде памятника.
Позже в ходе торжественных мероприятий президенты Израиля и Польши возложат цветы к памятнику ротмистру Витольду Пилецкому — польскому офицеру, намеренно попавшему в концлагерь для организации движения сопротивления.
В понедельник в рамках торжеств пройдут встречи делегаций Польши и Израиля, а также Польши и Украины.
Для участия в торжествах в Освенцим прибыли около 200 бывших узников концлагеря, делегации более 50 стран, около 30 из которых возглавляют президенты, премьер-министры и монархи.
«Аушвиц-Биркенау» был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в «Аушвице» в 1941-1945 годах.
Концлагерь был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. ООН установил эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста. Музей, созданный на территории лагеря в 1947 году, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.