«Продолжил практику визитов в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Как и в других учреждениях, крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать… В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно», — написал он.

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© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк
Также министр рассказал, что условия содержания «мягко говоря, желают лучшего».

Малюська также заявил, что не понимает запрета на использование игровых приставок в учреждении.

Кроме того, министр отметил, что условия, в которых проживают и работают сотрудники СИЗО, не намного лучше условий заключенных.