Министерство юстиции Украины разрабатывает законопроект, который позволит избавить некоторые категории виновных от необходимости отбывать наказание в тюрьмах. Об этом 26 января вечером сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook

«Продолжил практику визитов в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Как и в других учреждениях, крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать… В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно», — написал он.

Минюст Украины хочет устроить «распродажу» тюрем, чтобы построить «что-то новое» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Малюська также заявил, что не понимает запрета на использование игровых приставок в учреждении.

Кроме того, министр отметил, что условия, в которых проживают и работают сотрудники СИЗО, не намного лучше условий заключенных.