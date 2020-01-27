«Продолжил практику визитов в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Как и в других учреждениях, крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать… В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно», — написал он.
Также министр рассказал, что условия содержания «мягко говоря, желают лучшего».
Малюська также заявил, что не понимает запрета на использование игровых приставок в учреждении.
Кроме того, министр отметил, что условия, в которых проживают и работают сотрудники СИЗО, не намного лучше условий заключенных.