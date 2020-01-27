Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что на борту самолета, который вернулся в Гродно вскоре после вылета, задержали гендиректора Жабинсковского сахарного завода Виктора Миронова и гендиректора ОАО «Городейский сахарный комбинат» Михаила Криштаповича.
«КГБ не комментирует данную информацию», — заявили в Комитете государственной безопасности.
Также нет официальной информации от ведомств, которые могли проводить задержание.
В то же время представители предприятий утверждают, что их руководители отсутствуют на рабочих местах, информацию о задержании также комментировать отказались.