Комитет государственной безопасности Белоруссии отказался комментировать информацию о задержании руководителей двух белорусских сахарных заводов. Об этом в понедельник, 27 января, сообщило издание Sputnik

Лукашенко рассказал о том, что его удивляет и убивает в белорусских деревнях © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк появилась информация о том, что на борту самолета, который вернулся в Гродно вскоре после вылета, задержали гендиректора Жабинсковского сахарного завода Виктора Миронова и гендиректора ОАО «Городейский сахарный комбинат» Михаила Криштаповича.

«КГБ не комментирует данную информацию», — заявили в Комитете государственной безопасности.

Также нет официальной информации от ведомств, которые могли проводить задержание.

В то же время представители предприятий утверждают, что их руководители отсутствуют на рабочих местах, информацию о задержании также комментировать отказались.