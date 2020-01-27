«Крымский футбольный союз официально заявляет о том, что информация о вступлении Крыма в Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) не соответствует действительности», — сообщает организация.
Confederation of Independent Football Associations (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) — футбольная организация, образованная 7 июня 2013 года.
Объединяет футбольные ассоциации и сборные стран (непризнанные и частично признанные страны, автономии внутри признанных стран, этнические сборные), которые официально не были включены в состав ФИФА и континентальные конфедерации.