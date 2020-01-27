Пресс-служба Крымского футбольного союза 26 января, в воскресенье, распространила сообщение о том, что организация не входит в Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций

«Крымский футбольный союз официально заявляет о том, что информация о вступлении Крыма в Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) не соответствует действительности», — сообщает организация.

В Крыму начали готовить своих футбольных арбитров © Фото: Крымский футбольный союз

Объединяет футбольные ассоциации и сборные стран (непризнанные и частично признанные страны, автономии внутри признанных стран, этнические сборные), которые официально не были включены в состав ФИФА и континентальные конфедерации.