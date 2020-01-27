Корзина самых востребованных рядовыми украинцами товаров и услуг за минувший год подорожала на 12,36%. Об этом 27 января сообщает «Сегодня»

На Украине существенно выросли цены на хлеб © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк цены увеличились на две позиции — гречка (+70%) и яблоки (+77,4%). Стоимость остальных товаров и услуг изменилась в пределах 2-10%, за исключением хлеба: ржаной подорожал на 13,6%, батон — на 10,3%.

Дороже также стал табак — теперь пачка сигарет среднего качества стоит на 22% больше, чем годом ранее. Водка подорожала на 1,8%.

По словам главы Нацсовета экономического развития Алексея Дорошенко, есть категории продуктов, цены на которые сложно прогнозировать, так как они зависят от предложения. Это прежде всего фрукты и овощи, стоимость которых может меняться в разы в зависимости от урожая, а также крупы.

А вот подорожание лекарств украинского производства, по его словам, необоснованно.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил более глобальные тенденции — по его словам, три последние года цены на продукты росли намного быстрее, чем средний уровень инфляции в стране.

Оба эксперта уверены, что цены на продукты на Украине продолжат расти быстрее средней инфляции по стране.

Дорошенко говорит, что, например, хлеб подорожает меньшими темпами, не более 7% за год. Главная причина — не будет роста цен на зерновые. Также из-за роста производства молоко и молокопродукты вырастут в цене примерно на уровень инфляции (Кабмин обещает в этом году не выше 5%), а мясо, как и ранее, будет дорожать меньше, чем нарастать инфляция. Цены на фрукты и овощи, как и в прошлые годы, окажутся зависимы от урожая. Продолжится подорожание табачных изделий, примерно на 20% за год (6-10 грн пачка) из-за роста акцизов.