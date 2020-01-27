Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила статуэтку «Грэмми – 2020» за лучший альбом классической музыки. Церемония вручения состоялась в Лос-Анджелесе в воскресенье, 26 января, сообщает официальный сайт премии

Как по нотам. Интервью с пианисткой Валентиной Лисицей не только о музыке © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк номинирована на «Грэмми» в двух категориях — «Лучший классический сборник» и «Продюсер года в классической музыке».

Статуэтку украинка получила за сборник под названием The Poetry Of Places. В него вошли произведения, записанные с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс.

Надежда Шпаченко родилась на Украине, в 1991 году эмигрировала в Израиль, а в 1994 году — в США, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже. В настоящее время она работает профессором музыки в Калифорнийском университете.