Шпаченко была номинирована на «Грэмми» в двух категориях — «Лучший классический сборник» и «Продюсер года в классической музыке».
Статуэтку украинка получила за сборник под названием The Poetry Of Places. В него вошли произведения, записанные с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс.
Надежда Шпаченко родилась на Украине, в 1991 году эмигрировала в Израиль, а в 1994 году — в США, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже. В настоящее время она работает профессором музыки в Калифорнийском университете.