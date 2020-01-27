Украинский рэпер Потап сделал неожиданное предложение молдавскому певцу Дану Балану, являющемуся одним из тренеров ток-шоу «Голос страны — 10». Видео об этом опубликовано на официальном Youtube-канале проекта на днях

Во время обсуждения выступления одной из участниц конкурса, в котором также принимал участие рэпер Монатик, Потап неожиданно предложил своему молдавскому коллеге помыться вместе.

«Представь себе, вот мы раздеваемся с Настей (Каменских. — Ред.) в душе, моемся и поем "Как ты ни крути, но мы не пара, не пара"… А ты что, моешься сам?» — обратился Потап к Балану.

Потап заявил, что его угрожали убить из-за симпатии к юной экс-«ВИА Гре» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Дан, давай помоемся вместе?» — неожиданно обратился после этого Потап к Балану.

Во время предложения украинской звезды Балан вел себя растерянно: широко раскрыл глаза и положил ноги на кресло.