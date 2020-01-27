Во время обсуждения выступления одной из участниц конкурса, в котором также принимал участие рэпер Монатик, Потап неожиданно предложил своему молдавскому коллеге помыться вместе.
«Представь себе, вот мы раздеваемся с Настей (Каменских. — Ред.) в душе, моемся и поем "Как ты ни крути, но мы не пара, не пара"… А ты что, моешься сам?» — обратился Потап к Балану.
Рэпер также предположил, что молдавского певца омывают пажи, провозглашая «Да, король!», после чего его начинают причесывать «вампирчики», напоминая поп-звезде, что он самый красивый.
«Дан, давай помоемся вместе?» — неожиданно обратился после этого Потап к Балану.
Во время предложения украинской звезды Балан вел себя растерянно: широко раскрыл глаза и положил ноги на кресло.