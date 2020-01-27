Президент США Дональд Трамп 27 января в своем Twitter опроверг информацию о том, что говорил бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону о связи задержки военной помощи для Украины с расследованием в отношении сына Джо Байдена

Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена – Болтон © Gage Skidmore / flickr Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу. С учетом сказанного, стенограммы моих звонков с президентом Зеленским — это все необходимые подтверждения, кроме того, президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет», — написал Трамп.

Он напомнил, что встретился с президентом Зеленским в Организации Объединенных Наций и оказал военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований — и гораздо раньше, чем ожидалось.

«Я также разрешил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая», — добавил американский лидер.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

Издание The New York Times опубликовало содержание рукописи книги Болтона, которую он распространил среди своих соратников. В ней говорится, что Трамп говорил Болтону о задерке $391 миллиона оборонной помощи в августе прошлого года. Также в книге рассказывается, что госсекретарь Майк Помпео признавал, что нет оснований считать тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович коррумпированной, как утверждал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.