Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена – Болтон
Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена – Болтон
© Gage Skidmore / flickr
«Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу. С учетом сказанного, стенограммы моих звонков с президентом Зеленским — это все необходимые подтверждения, кроме того, президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что давления и проблем нет», — написал Трамп.

Он напомнил, что встретился с президентом Зеленским в Организации Объединенных Наций и оказал военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований — и гораздо раньше, чем ожидалось.

«Я также разрешил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая», — добавил американский лидер.

Издание The New York Times опубликовало содержание рукописи книги Болтона, которую он распространил среди своих соратников. В ней говорится, что Трамп говорил Болтону о задерке $391 миллиона оборонной помощи в августе прошлого года. Также в книге рассказывается, что госсекретарь Майк Помпео признавал, что нет оснований считать тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович коррумпированной, как утверждал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

 