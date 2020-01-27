Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что не пишет законы сам, а лишь вносит правки. Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel, опубликованном 26 января

По словам Тищенко, его юридическая группа имплементирована в каждый комитет и вносит предложенные им правки, а законы пишет комитет социальной политики.

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«Часть работает бесплатно, на общественных началах. Все они — молодые ребята, работают в других местах, но искренне хотят помочь, отдать себя. Они работают не за деньги, а чтобы что-то изменить. У меня в Святошинском районе 8 помощников на общественных началах, 2 официальных, которые со мной в парламенте находятся. Мы сделали очень простой принцип — есть так называемые народные ревизоры, которые стали помощниками через социальный лифт», — рассказал Тищенко.

Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должны возбудить уголовное дело против Тищенко. Заявление Гончаренко было связано с публикацией переписки Тищенко с пранкером Джокером, из которой следовало, что нардеп раздает «зарплату в конвертам» депутатам «Слуги народа».