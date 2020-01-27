По словам Тищенко, его юридическая группа имплементирована в каждый комитет и вносит предложенные им правки, а законы пишет комитет социальной политики.
Он также отметил, что часть его помощников работают на общественных началах и «искренне хотят помочь».
«Часть работает бесплатно, на общественных началах. Все они — молодые ребята, работают в других местах, но искренне хотят помочь, отдать себя. Они работают не за деньги, а чтобы что-то изменить. У меня в Святошинском районе 8 помощников на общественных началах, 2 официальных, которые со мной в парламенте находятся. Мы сделали очень простой принцип — есть так называемые народные ревизоры, которые стали помощниками через социальный лифт», — рассказал Тищенко.
Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должны возбудить уголовное дело против Тищенко. Заявление Гончаренко было связано с публикацией переписки Тищенко с пранкером Джокером, из которой следовало, что нардеп раздает «зарплату в конвертам» депутатам «Слуги народа».