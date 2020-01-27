Глава комитета ГД по развитию гражданского общества и вопросам религиозных объединений Сергей Гаврилов поделился с РИА Новости воспоминаниями об ушедшем из жизни протоиерее Всеволоде Чаплине. Об этом агентство пишет в понедельник, 27 января

Настоятель храма Святого Феодора Студита, бывший председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье, 26 января, на 52-м году жизни. Он запомнился многим как активный сторонник ДНР и ЛНР в их противостоянии с Киевом.

«Он всегда поражал своей фонтанирующей энергией и чувством оптимизма. Я всегда думал, что он будет с нами долго. Я считаю, что многие семинаристы, которые готовят себя к служению, могут использовать его опыт "нескучного" человека», — сказал Гаврилов.

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«Несмотря на то что он был очень добр, мягок, душевен и ироничен, он часто высказывал резкие суждения. Мне кажется, он делал это специально для того, чтобы привлечь наше уже уставшее, притупившееся внимание к проблемам, которые он считал наиболее острыми», — отметил Гаврилов.

По словам Гаврилова, эта «парадоксальность» привлекала к Чаплину прихожан.