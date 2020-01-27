Министр юстиции Украины Денис Малюська нагрянул с неожиданной ревизией в СИЗО Одессы и показал, в каких условиях содержатся заключенные. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook 26 января

По словам Малюськи, в СИЗО он встретил множество людей, которых, по его мнению, бессмысленно держать в тюрьме.

«Женщина, осужденная за хозяйственное (беловоротничковое) преступление, находится в СИЗО с 2014 года. Уголовное производство продолжается с 2008 года. Также наткнулся на парня 17 лет, который обвиняется в краже (уже был осужден за аналогичное преступление (условно) ранее). А также на мужчину, который обвиняется в мошенничестве (невозврат долга по расписке) и дело которого пересматривает уже третий состав суда первой инстанции», — написал министр.

Он отметил, что в течение одного-двух месяцев министерство планирует представить законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье присутствие там неуместно.

Минюст Украины хочет устроить «распродажу» тюрем, чтобы построить «что-то новое» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

По словам главы Минюста, в учреждении нет ни одного понятного решения проблемы наркозависимых заключенных: на заместительной терапии во всем СИЗО находится только один человек, хотя она необходима намного большему количеству людей.

Кроме того, некоторые заключенные пожаловались министру на запрет использования игровых консолей и приставок, который сам Малюська считает бессмысленным.

«Тоже не понимаю этого запрета и, если не получу должной аргументации, сниму его уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят на час на сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор — не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны», — написал министр.

Глава Минюста также отметил, что в учреждении живет множество кошек, к чему он относится нейтрально.