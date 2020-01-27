Бывший депутат Верховной Рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко 26 января в эфире телеканала «112» назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука сознательным идиотом

Алексей Гончарук. Биографическая справка © Facebook, Олексій Гончарук

По его словам, сейчас украинцы живут хуже, чем во времена президентства Петра Порошенко, а во главе правительства стоит «сознательный идиот без образования и ответственности».

«К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день», — заключил депутат.

Ранее Гончарук попал в центр скандала из-за публикации записей совещаний в правительстве Украины, на которых похожий на премьер-министра человек критикует понимание экономики президента Владимира Зеленского и предлагает объяснить ему ее структуру на примере салата оливье.