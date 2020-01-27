«Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине», — заявил он, отметив отсутствие знаний и совести у таких людей.
По его словам, сейчас украинцы живут хуже, чем во времена президентства Петра Порошенко, а во главе правительства стоит «сознательный идиот без образования и ответственности».
«К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день», — заключил депутат.
Ранее Гончарук попал в центр скандала из-за публикации записей совещаний в правительстве Украины, на которых похожий на премьер-министра человек критикует понимание экономики президента Владимира Зеленского и предлагает объяснить ему ее структуру на примере салата оливье.