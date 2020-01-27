В польском городе Вроцлав неизвестные злоумышленники ограбили дом, в котором проживает писательница и нобелевский лауреат по литературе Ольга Токарчук. Об этом сообщает Radio Wroclaw в воскресенье, 26 января

Зеленский встретился с бывшими узниками концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк пишет издание. В настоящее время писательница находится за границей. О краже полицию уведомила сестра Токарчук, проживающая в том же доме.

По предварительным данным, преступникам удалось похитить сумму денег в различных валютах, равную 20 тыс. польских злотых (322 тыс. руб), уточняет Radio Zet.

Польская писательница Ольга Токарчук имеет украинские корни, она удостоена Нобелевской премии по литературе за 2018 год. Также она получила международную Букеровскую премию за роман «Бегуны».