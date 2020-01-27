Специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать регистрацию уголовного производства в отношении полицейских, которые сняли электронный браслет слежения с одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом заявил начальник отдела САП, процессуальный руководитель в деле Альперина Роман Симкив, передает 26 января «Украинская правда»

«Крестный отец украинской контрабанды» Альперин вышел из СИЗО © Facebook, Владимир Зеленский

Симкив пояснил, что предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить электронный браслет в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить браслет. Если он дал согласие на снятие браслета, то он нарушил это постановление. Поэтому САП и НАБУ будут решать два вопроса — регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подача в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 млн гривен за снятие браслета», — сказал Симкив.

Он подчеркнул, что, когда полиция снимает электронный браслет с подозреваемого, она сообщает об этом прокурору или следователю, однако 26 января никому из представителей обвинения сообщено не было.

«Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому что такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП», — пообещал прокурор.