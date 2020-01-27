Мать двух малолетних детей заперла их в квартире в Одессе и ушла пить. Один из мальчиков попытался выпрыгнуть из окна на четвертом этаже, говорится в группе патрульной полиции области в Facebook

В Одесской области 10-летняя девочка впала в алкогольную кому © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Патрульные прибыли по адресу. Десятилетний и трехлетний мальчики, оставшись без присмотра, плакали и просили о помощи. Соседи рассказали, что старший ребенок открыл окно и пытался пригнуть с четвертого этажа, чтобы выбраться из квартиры.

«После многочисленных попыток стражам порядка все же удалось связаться с гражданкой по телефону. Впоследствии женщина с явными признаками опьянения пришла в квартиру. Открыв квартиру, полицейские ужаснулись условиям, в которых живут дети. Везде была грязь и очень неприятный запах», — говорят в полиции.

Патрульные вызвали на место происшествия инспектора ювенальной превенции и специалиста территориального отдела по правам детей, составили акт о жилищных условиях квартиры, в которой живут дети.

Также на 30-летнюю женщину составили протокол за невыполнение родительских обязанностей.