К правоохранителям обратились жители одного из многоквартирных домов на улице Семинарской. Они сообщили о детях, которые остались одни дома без матери.
Патрульные прибыли по адресу. Десятилетний и трехлетний мальчики, оставшись без присмотра, плакали и просили о помощи. Соседи рассказали, что старший ребенок открыл окно и пытался пригнуть с четвертого этажа, чтобы выбраться из квартиры.
«После многочисленных попыток стражам порядка все же удалось связаться с гражданкой по телефону. Впоследствии женщина с явными признаками опьянения пришла в квартиру. Открыв квартиру, полицейские ужаснулись условиям, в которых живут дети. Везде была грязь и очень неприятный запах», — говорят в полиции.
Патрульные вызвали на место происшествия инспектора ювенальной превенции и специалиста территориального отдела по правам детей, составили акт о жилищных условиях квартиры, в которой живут дети.
Также на 30-летнюю женщину составили протокол за невыполнение родительских обязанностей.