Предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности может стать площадкой для обсуждения украинской темы в формате «нормандской четверки». Об этом заявил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр, передает 26 января «Коммерсант»

Джемилев попросился в «нормандскую четверку», ему ответили в Крыму © Facebook/Петро Порошенко отметил фон Гайр.

«Нормандская четверка», в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ, была учреждена в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Начало «нормандскому формату» было положено на встрече лидеров России, Украины, Германии, Франции 6 июня 2014 года в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников во Второй мировой войне.