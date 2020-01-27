«Мюнхенская конференция по безопасности — это важнейшее место встречи для консультаций не только по самым острым, но и по стратегически важным темам политики безопасности. Прекрасно, если в ней примет участие представительная российская делегация, готовая самым активным образом участвовать в обсуждениях. Без сомнения, украинская тема будет во многих беседах играть важную роль. Вполне возможно, что ее удастся обсудить и в формате "нормандской четверки" (на уровне глав МИДов — ред.). Но подтвердить эту встречу я сейчас не могу», — отметил фон Гайр.
«Нормандская четверка», в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ, была учреждена в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Начало «нормандскому формату» было положено на встрече лидеров России, Украины, Германии, Франции 6 июня 2014 года в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников во Второй мировой войне.