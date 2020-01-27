Отставной советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей готовящейся к выпуску книге признал, что президент США Дональд Трамп пытался путем задержки финансовой помощи Украине добиться проведения украинскими властями расследования деятельности отца и сына Байденов. Об этом 27 января сообщает New York Times

«Трамп потому и оправдывается». Ищенко объяснил, почему Трамп медлит с компроматом на Байдена © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер оказывали давление на Трампа с целью направить стране уже одобренную Конгрессом помощь.

Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что предпочитает не посылать никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена — наиболее вероятного соперника президента на выборах 2020 года — и его сына Хантера.

Черновик книги Болтон направил для ознакомления в Белый дом.

Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском Конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате процессе об импичменте президента.

Демократы настаивают, чтобы Болтон дал показания на процессе, Трамп и Белый дом выступают против его участия.