По словам Болтона, он, госсекретарь Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер оказывали давление на Трампа с целью направить стране уже одобренную Конгрессом помощь.
Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что предпочитает не посылать никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена — наиболее вероятного соперника президента на выборах 2020 года — и его сына Хантера.
Черновик книги Болтон направил для ознакомления в Белый дом.
Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском Конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате процессе об импичменте президента.
Демократы настаивают, чтобы Болтон дал показания на процессе, Трамп и Белый дом выступают против его участия.