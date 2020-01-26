Журналист и основатель политического движения «25%» Роман Реведжук 25 января на своей странице в Facebook призвал расправиться с журналистами телеканала NewsOne, когда те отдыхали на корпоративе в ресторане на Крещатике

«Вся медведчуковская тусовка с НьюзВан сейчас в Будда баре на Крещатике, 14. Все вместе, в одном месте. Не часто их соберешь так всех в куче. Не хватает лишь котла и смолы горячей», — написал он.

Нацсовет по ТВ снова будет проверять работу телеканала NewsOne © скриншот с видео NewsOne Юлия Колтак 26 января рассказала на своей странице, что хочет показать призывы к насилию со стороны Реведжука депутатам Европарламента.

«Итак, вчера у нас был корпоратив. Не думала, что такое обычное, для нормальных людей, мероприятие может вызвать столько зависти и злости. Очень известный в узких кругах журналыст-актывыст, пока мы спокойно танцевали и отдыхали, у себя на ФБ-странице указывал адрес нашего праздника и призывал к насилию. В нормальной стране, за такие «посты» его можно было осудить. Но не у нас. Почитайте комменты — там еще веселее», — написала она.

Кроме того, Колтак попросила главу Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко обратить внимание на инцидент, а польского журналиста и публициста Януша Недзвецкого показать эти призывы Евродепутатам.

Реведжук активно поддерживал бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он учредил «политическое правозащитное движение 25%» после того, как Порошенко во втором туре выборов набрал почти 25% голосов.