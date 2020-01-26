Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским из-за паузы после «нормандского саммита» в Париже. Об этом на днях заявил дипломат и депутат Верховной Рады Олег Волошин в эфире «112 Украина»

Зеленский провалил переговоры в «нормандском формате» уже после их окончания – Джангиров © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Эммануэля Макрона в организацию встречи оказался напрасным.

«Ключевой мой вывод такой — во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9-го декабря в "нормандском формате", зависла очередная пауза», — сказал Волошин.

Он пояснил, что на саммите подписали коммюнике, согласовали разведение войск, но все это оказалось отодвинуто в сторону.

«Мы видим, что там [в Раде] идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому трудовому кодексу, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части Минских соглашений», — пояснил депутат.

Первый за три года саммит стран «нормандской четверки», куда входят Россия, Германия, Франция и Украина, прошел 9 декабря в Париже.