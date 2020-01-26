Встречу за чашкой кофе с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом выставили на благотворительный аукцион. Об этом 25 января на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады 8 созыва Андрей Лозовой

«Все это ради спасения 7-летней Даши из Ровно, которая очень хочет жить. Диагноз Даши: фиброз печени, отсутствие иммунной супрессии (осложнения ВИЧ), гастрит вследствие приема RV-терапии, проблемы с поджелудочной и частые носовые кровотечения, увеличение лимфатических узлов брюшной полости и всех внутренних органов, периодически увеличиваются в размерах», — говорится в публикации. Андрей Богдан. Биографическая справка © Facebook, Андрей Богдан Стартовая цена лота — 5 тысяч гривен (12,7 тыс. рублей).