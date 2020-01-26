«Указами Президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц», — говорится в ответе на запрос издания.
Отмечается, что среди них 90 были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а семерым наказание было сокращено.
При этом в Офисе президента не уточнили, сколько среди помилованных было иностранцев или граждан, участвовавших в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией или республиками Донбасса.
Экс-президент Украины Петр Порошенко в 2019 году указы о помиловании не подписывал.