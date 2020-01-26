Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году помиловал 97 человек – 11 женщин и 86 мужчин. Об этом 26 января сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на ответ Офиса президента

«Указами Президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц», — говорится в ответе на запрос издания.

Отмечается, что среди них 90 были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а семерым наказание было сокращено.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко в 2019 году указы о помиловании не подписывал.