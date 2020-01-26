Депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» - Ярослав Диденко пожаловался на угрозы убийством в ресторане «Шинок» на бульваре Леси Украинки в Киеве. Об этом 26 января сообщает «Страна»

Год заказных убийств, взрывов и драк депутатов © Facebook Нацполиции Украины

В заявлении он написал, что отдыхал с компанией, когда на него напала группа неизвестных. Ему угрожали расправой в связи с деятельностью депутата и даже обещали устроить провокацию с подкидыванием взятки и последующим документированием.

Полиция возбудила дело об угрозе убийством и начала разыскивать обидчиков депутата.

По информации издания, конфликт мог возникнуть из-за того, что Диденко занимает в Киевсовете должность замглавы комиссии по вопросам собственности и связан с вопросами согласования разрешительных документов для застройщиков. Вероятно, он столкнулся в ресторане с недовольными «клиентами».