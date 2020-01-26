Народный избранник вызвал полицию в заведение.
В заявлении он написал, что отдыхал с компанией, когда на него напала группа неизвестных. Ему угрожали расправой в связи с деятельностью депутата и даже обещали устроить провокацию с подкидыванием взятки и последующим документированием.
Полиция возбудила дело об угрозе убийством и начала разыскивать обидчиков депутата.
По информации издания, конфликт мог возникнуть из-за того, что Диденко занимает в Киевсовете должность замглавы комиссии по вопросам собственности и связан с вопросами согласования разрешительных документов для застройщиков. Вероятно, он столкнулся в ресторане с недовольными «клиентами».