Год заказных убийств, взрывов и драк депутатов
Год заказных убийств, взрывов и драк депутатов
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Народный избранник вызвал полицию в заведение.

В заявлении он написал, что отдыхал с компанией, когда на него напала группа неизвестных. Ему угрожали расправой в связи с деятельностью депутата и даже обещали устроить провокацию с подкидыванием взятки и последующим документированием.

Полиция возбудила дело об угрозе убийством и начала разыскивать обидчиков депутата.

По информации издания, конфликт мог возникнуть из-за того, что Диденко занимает в Киевсовете должность замглавы комиссии по вопросам собственности и связан с вопросами согласования разрешительных документов для застройщиков. Вероятно, он столкнулся в ресторане с недовольными «клиентами».