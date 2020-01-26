Между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным установился рабочий контакт. Об этом 26 января в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события. Он действительно приобретает истинно рабочий характер», — заявил Песков, комментируя запрос Зеленского на встречу с Путиным в Израиле.

Зеленский завил, что ведет прямой диалог с Путиным ради мира и освобождения пленных © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

По словам Пескова, даже если Зеленский приехал бы на Всемирный форум памяти Холокоста как и планировалось, то встреча с Путиным вряд ли могла бы состояться из-за занятости российского лидера.