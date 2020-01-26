«Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события. Он действительно приобретает истинно рабочий характер», — заявил Песков, комментируя запрос Зеленского на встречу с Путиным в Израиле.
При этом он отметил, что сам по себе контакт между президентами не является чем-то сенсационным, добавив, что это «скрупулезный рабочий процесс».
По словам Пескова, даже если Зеленский приехал бы на Всемирный форум памяти Холокоста как и планировалось, то встреча с Путиным вряд ли могла бы состояться из-за занятости российского лидера.