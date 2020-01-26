Китайские врачи рассказали о первых симптомах, которые появляются при заражении коронавирусом 2019 nCoV. Об этом на днях сообщило агентство «Синьхуа», передает «РИА Новости»

В Китае стремительно растет число заболевших вирусной пневмонией: коронавирус 2019-nCoV уже подхватили 1975 человек, 56 скончались.

Первыми симптомами могут стать диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, головные боли, а также, в редких случаях — сердцебиение и стеснение в груди.

Специалисты отмечают, что в ряде случаев у пациентов отсутствовала повышенная температура тела, поэтому наличие вируса удалось установить только после дополнительных анализов.