В Китае стремительно растет число заболевших вирусной пневмонией: коронавирус 2019-nCoV уже подхватили 1975 человек, 56 скончались.
По словам специалистов при Университете Уханя, в случае заражения коронавирусом симптомы, напоминающие простуду или грипп, появляются на более поздних стадиях болезни.
Первыми симптомами могут стать диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, головные боли, а также, в редких случаях — сердцебиение и стеснение в груди.
Специалисты отмечают, что в ряде случаев у пациентов отсутствовала повышенная температура тела, поэтому наличие вируса удалось установить только после дополнительных анализов.