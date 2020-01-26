Это будет первое заседание Совета с новым составом Кабмина и Еврокомиссии.
«Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и выполнения Минских договоренностей, а также состояния дел в временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время заседания будут обсуждаться вопросы имплементации Соглашения об ассоциации, а также состояние двусторонней торговли, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.
Во время визита в Брюссель Гончарук также встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, а также представителями бельгийского бизнеса.