В Брюсселе 28 января под руководством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится Шестое заседание Совета ассоциации Украины с Европейским Союзом. Об этом 25 января сообщила пресс-служба Кабинета министров

Это будет первое заседание Совета с новым составом Кабмина и Еврокомиссии.

«Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и выполнения Минских договоренностей, а также состояния дел в временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

Азаров рассказал, когда Украине нужно было подписать договор об ассоциации с ЕС © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Во время визита в Брюссель Гончарук также встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, а также представителями бельгийского бизнеса.