Празднование дня рождения президента Украины Владимира Зеленского 25 января в Офисе президента посетил Кабмин в полном составе, помощники президента и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом в субботу сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник

«Всегда рядом». Зеленского с днем рождения поздравил «Квартал 95» © Facebook, Студия "Квартал 95"

Украинского президента от Офиса поздравили: глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

На праздник пришел и Кабинет министров в полном составе, включая премьера Алексея Гончарука. Верховную Раду представил спикер парламентДмитрий Разумкова, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.

«Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна», — пошутил собеседник издания.

Накануне Зеленскому исполнилось 42 года.