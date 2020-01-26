Мероприятие длилось примерно 30-40 минут. На столе стояли сухие вина и шампанское.
Украинского президента от Офиса поздравили: глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.
На праздник пришел и Кабинет министров в полном составе, включая премьера Алексея Гончарука. Верховную Раду представил спикер парламентДмитрий Разумкова, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.
«Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна», — пошутил собеседник издания.
Накануне Зеленскому исполнилось 42 года.