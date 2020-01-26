Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опровергло информацию о том, что Украина совместно с Россией и Белоруссией может подать общую заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Соответствующее сообщение появилось 25 января на официальной странице министерства в Facebook

Россия, Белоруссия и Украина могут совместно провести ЧЕ-2026 по гандболу © flickr.com, Cristóbal Saavedra Сергей Шишкарев заявил о том, что Россия, Украина и Белоруссия могли бы попробовать направить совместную заявку на проведение чемпионата, так как Европейская федерация гандбола (EHF) при выборе места проведения своих турниров все чаще отдает предпочтение совместным заявкам.

«От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации. Информация о возможности подачи заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не является достоверной. Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором», — говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по гандболу в 2020 году пройдет в Дании и Норвегии, а в 2022 году — в Словении, Черногории и Северной Македонии.