«Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD (ограничения и воспрещения доступа и маневра — ред.) и обзаводитесь подобными системами. Умными минами. Противокорабельными крылатыми ракетами. Береговыми РЛС, которые будут работать в связке», — отметил Фогго.
A2/AD — это концепция сдерживания противника, путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность.
Системы A2/AD, по данным издания, действуют на восточных границах России — такие системы ПВО, как С-300 и С-400, а также противокорабельные ракетные системы и крылатые и баллистические ракеты размещены у Берегов балтийского моря в Калининграде, в Крыму и в других точках Черного моря.