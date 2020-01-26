Нынешний конфликт с Константинопольской церковью по поводу Украины в конечном счете пойдет на пользу мировому православию. Об этом сообщил на днях представитель Русской православной церкви (РПЦ), известный проповедник, глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж»

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Смирнов заявил, что даже рад происходящему, потому что «церковь очищается». По словам протоиерея, он не боится быть обвинённым в расколе.

«Вот эти три церкви, которые состоят из этнических греков, они безобразно, и я много раз этому был свидетель, относятся к России как таковой», — отметил проповедник.

Он рассказал о рауте, на котором присутствовал, где митрополит Элладской церкви начал речь со слов: «Слава Богу, среди нас русских нет», и дальше половина выступления была направлена против России и Русской церкви.

Представитель РПЦ обвинил в неблагодарности иерархов греческих церквей, которые демонстрируют такое отношение к России и Русской православной церкви.

По его мнению, прекратить поминать Константинопольского патриарха следовало еще четверть века назад, когда тот вопреки всем канонам создал в Эстонии структуру, параллельную канонической церкви.