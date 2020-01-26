«И в Крыму, и на Донбассе у людей уже другая ментальность — одних Украина обстреливала, других пыталась задушить блокадами. О каком возвращении в страну, которая ненавидит своих бывших граждан, может идти речь? Кравчук просто исполняет "колыбельную" для украинского общества, мол все будет наше, спите спокойно и ни о чем не думайте. Он сам не верит своим словам», — сказал Бальбек.
Накануне Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна якобы другая схема, поскольку он уже вошел в систему российских отношений.