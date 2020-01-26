Первый украинский президент Леонид Кравчук сам не верит в свои прогнозы по Крыму и Донбассу. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает 26 января РИА Новости

Украина.ру на Youtube Филарету 91 год: 10 фактов из жизни украинского раскольника — видео