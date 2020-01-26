Первый президент Украины Леонид Кравчук не назвал никаких способов возвращения Крыма и Донбасса. Такую точку зрения 26 января высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них — невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского — без разницы», — отметил Пушков.

Никаких «способов» возвращения Донбасса и Крыма Кравчук не назвал: общие слова о «системной работе» не являются планом действий. Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них — невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского — без разницы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 26, 2020

Накануне Кравчук выразил мнение, что Донбасс может вернуться под контроль Киева самостоятельно, а также благодаря мировому сообществу и «активной, настойчивой, целеустремленной, системной работе» украинских властей.