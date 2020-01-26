Первый президент Украины Леонид Кравчук 25 января в эфире телеканала «Прямой» назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса

Кравчук рассказал, что нужно сделать, чтобы вернуть мир в Донбасс © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно», — сказал Кравчук.

Он добавил, что для Крыма нужна другая схема.

«А что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю», — подытожил первый президент Украины.