По его словам, Донбасс может вернуться под контроль Украины сам, с помощью мирового сообщества.
«Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно», — сказал Кравчук.
Он добавил, что для Крыма нужна другая схема.
«А что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю», — подытожил первый президент Украины.