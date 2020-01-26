В США на фоне продолжающегося процесса по импичменту президента Дональда Трампа была опубликована видеозапись делового ужина, на которой глава государства обсуждал судьбу Украины с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Ролик появился на YouTube-канале агентства Associated Press 25 января

Нескучный импичмент Трампа: демократы пугают Путиным, республиканцы разгадывают кроссворды и спят © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

На кадрах, где слышен лишь голос президента Соединенных Штатов, Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять «российской агрессии» без американской помощи, а также призывает уволить тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович. Один из собеседников Трампа, по версии агентства это бизнесмен Лев Парнас, ответил ему, что Йованович — это «проблема, от которой надо избавиться», так как она рассказывает всем о том, что президента скоро привлекут к ответственности.

Ближе к концу видео Парнас вручил Трампу подарок от «главного раввина на Украине», а Фруман заявил, что за него молятся «все евреи Украины».

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами демократов. Они обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Киеву. Трамп отрицает обвинения.