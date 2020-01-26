Минздрав Украины начиная с 26 января обеспечит проверку температуры тела для всех пассажиров, которые прилетают в Борисполь прямыми рейсами из Китая. Об этом 25 января сообщила пресс-служба министерства

Украина.ру на Youtube Бондаренко: «Украинцы переусердствовали в желании понравиться нацистской Германии» — видео