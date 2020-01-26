«С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами», — говорится в сообщении.
По данным Всемирной организации здравоохранения, большую часть случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV было выявлено именно благодаря проверке температуры в аэропортах.
Согласно последним данным, новым вирусом, вызывающим атипичную пневмонию, уже заражены 1610 человек, 54 скончались.