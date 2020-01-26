Ранее Келли заявила, что Помпео повысил на нее голос за то, что она во время интервью чрезмерно настойчиво добивалась от него ответов, касавшихся увольнения Мари Йованович с должности американского посла на Украине. По ее словам, он также спросил Келли, считает ли она, что американцев волнует Украина, после чего попросил ее показать на карте без подписей, где находится эта страна.
В письме, подписанном Бобом Менендесом, Кори Букером, Тимом Кейном, Эдом Марки и Джеффом Меркли, сенаторы выразили «глубочайшее разочарование и обеспокоенность» поведением Помпео.
«Важность свободы прессы закреплена в нашей конституции именно потому, что отцы-основатели (США) признавали, насколько важна свободная пресса для общественности, чтобы привлекать к ответу свои власти. Вместо того чтобы называть журналистов лжецами и оскорблять их умственные способности, когда они задают вам сложные вопросы, на которые вы не хотели бы отвечать, ваша клятва при исполнении служебных обязанностей возлагает на вас обязанность и обязанность вести себя уважительно и прозрачно», — говорится в письме.
At a time when journalists around the world are being jailed for their reporting, Sec Pompeo’s insulting and contemptuous comments to NPR’s @NPRKelly are beneath the office of the Secretary of State.— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) January 25, 2020
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Сам Помпео на послание пока никак не отреагировал.