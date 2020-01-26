Сенаторы-демократы в письме госсекретарю США Майку Помпео осудили его поведение с журналисткой NPR Мэри Луиз Келли. Обращение к госсекретарю 25 января на своей странице в Twitter опубликовал сенатор Боб Мендес

«Солгала мне дважды»: Помпео назвал непорядочной журналистку, с которой у него произошел конфликт © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк Мари Йованович с должности американского посла на Украине. По ее словам, он также спросил Келли, считает ли она, что американцев волнует Украина, после чего попросил ее показать на карте без подписей, где находится эта страна.

В письме, подписанном Бобом Менендесом, Кори Букером, Тимом Кейном, Эдом Марки и Джеффом Меркли, сенаторы выразили «глубочайшее разочарование и обеспокоенность» поведением Помпео.

«Важность свободы прессы закреплена в нашей конституции именно потому, что отцы-основатели (США) признавали, насколько важна свободная пресса для общественности, чтобы привлекать к ответу свои власти. Вместо того чтобы называть журналистов лжецами и оскорблять их умственные способности, когда они задают вам сложные вопросы, на которые вы не хотели бы отвечать, ваша клятва при исполнении служебных обязанностей возлагает на вас обязанность и обязанность вести себя уважительно и прозрачно», — говорится в письме.

At a time when journalists around the world are being jailed for their reporting, Sec Pompeo’s insulting and contemptuous comments to NPR’s @NPRKelly are beneath the office of the Secretary of State.



Read our letter 👇 pic.twitter.com/x3qaRrUXTM — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) January 25, 2020

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Сам Помпео на послание пока никак не отреагировал.