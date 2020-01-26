Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников заявил, Минские соглашения нужно присмотреть в части, касающейся контроля над границей и проведения выборов в Донбассе.
Подобные заявления Якубин назвал манипуляциями.
«На самом деле это попытка сказать, что мы ничего не будем говорить для возвращения Донбасса, у нас нет никакого способа, но нам и не нравится и компромисс, который предлагается Минским протоколом», — сказал политолог.
По словам политолога Павла Рудякова, заявление Резникова том, что Киев будет настаивать на пересмотре Минских соглашений в части границы с РФ — спланированная провокация.