Минские соглашения – это единственный одобренный мировым сообществом путь решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил политолог Алексей Якубин в недавнем интервью телеканалу ZIK

«Это провокация. Будут последствия» - Рудяков оценил слова Резникова про границу в Донбассе © Нина Зотина Алексей Резников заявил, Минские соглашения нужно присмотреть в части, касающейся контроля над границей и проведения выборов в Донбассе.

Подобные заявления Якубин назвал манипуляциями.

«На самом деле это попытка сказать, что мы ничего не будем говорить для возвращения Донбасса, у нас нет никакого способа, но нам и не нравится и компромисс, который предлагается Минским протоколом», — сказал политолог.

По словам политолога Павла Рудякова, заявление Резникова том, что Киев будет настаивать на пересмотре Минских соглашений в части границы с РФ — спланированная провокация.