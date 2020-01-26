Если главу МВД Украины Арсена Авакова отстранить от власти, это разрушит баланс в отношениях между различными силовыми структурами и приведет к серьезному конфликту. Об этом рассказала политолог Светлана Кушнир в недавнем интервью Ukrlife.TV

Корнилов: Гончарук в Давосе представил бандеровскую кричалку для инвесторов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мало того, у Зеленского не будет сильных кандидатур, равно удаленных и мощных, которые смогут взять под контроль силовой блок и стать неким стабилизатором», — пояснила Кушнир.

Более того, политолог считает, что премьера Алексея Гончарука рано или поздно ждет отставка из-за сложной ситуации экономической ситуации, не справляющейся со своими обязанностями таможни и проблемами в региональных бюджетах и многого другого.