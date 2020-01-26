Учитывая сложную и неконтролируемую никем экономическую ситуацию в стране, которая постепенно приближается к дефолту, продолжила эксперт, Зеленскому явно не нужен конфликт в силовом секторе, где всегда трудно выстраивать связи.
«Мало того, у Зеленского не будет сильных кандидатур, равно удаленных и мощных, которые смогут взять под контроль силовой блок и стать неким стабилизатором», — пояснила Кушнир.
Более того, политолог считает, что премьера Алексея Гончарука рано или поздно ждет отставка из-за сложной ситуации экономической ситуации, не справляющейся со своими обязанностями таможни и проблемами в региональных бюджетах и многого другого.