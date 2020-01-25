Россия совместно с Белоруссией и Украиной может подать общую заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Об этом глава Федерации гандбола РФ (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил РИА Новости 25 января

Чемпиона Украины по гандболу заставили убрать с формы логотип «Северного потока-2» © Facebook, Handball club Motor Zaporozhye

По словам Шишкарева, что Европейская федерация гандбола (EHF) при выборе места проведения своих турниров все чаще отдает предпочтение совместным заявкам.

«Попробуем, может быть, сделать совместную заявку с Белоруссией и Украиной. На 2026 год, например. Нам уже тогда никто ничего не скажет. Нам нужно думать о том, чтобы усилить количество россиян в органах управления и международной, и европейской [гандбольных федераций]. Тогда уже будет намного легче», — сказал он.

В 2020 году чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии, в 2022 году турнир примут три страны — Словения, Черногория и Северная Македония.