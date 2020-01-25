В субботу, 25 января, Россия уступила в борьбе за право провести чемпионат Европы среди женских команд в 2024 году. Турнир примут Венгрия, Швейцария и Австрия.
По словам Шишкарева, что Европейская федерация гандбола (EHF) при выборе места проведения своих турниров все чаще отдает предпочтение совместным заявкам.
«Попробуем, может быть, сделать совместную заявку с Белоруссией и Украиной. На 2026 год, например. Нам уже тогда никто ничего не скажет. Нам нужно думать о том, чтобы усилить количество россиян в органах управления и международной, и европейской [гандбольных федераций]. Тогда уже будет намного легче», — сказал он.
В 2020 году чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии, в 2022 году турнир примут три страны — Словения, Черногория и Северная Македония.