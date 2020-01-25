Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Он сказал об этом в интервью немецкой газете Bild 25 января

Денег много не бывает. Польша снова требует от Германии выплатить послевоенные репарации © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии все еще открыт. При этом в правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

«Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство — там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность», — заявил Качиньский.

Он добавил, что требования Польши в этом вопросе «не имеют срока давности».

Стоит отметить, что в РФ, как и в Германии, на такие претензии со стороны Польше заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.