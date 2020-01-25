Глава СБУ говорил Трубе, что Богдан возглавляет коррупцию - аудиозапись

В сети обнародовали аудиозапись, на которой глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что считает главу Офиса президента Андрея Богдана тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе. Запись опубликовал Telegram-канал «Трубу прорвало» 25 января

Согласно сообщению, разговор состоялся в кабинете экс-директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы.

Исключенный из «Слуги народа» нардеп обвинил Богдана в сокрытии коррупции на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Труба: В Администрации (Офисе президента — ред.) за судебную систему отвечает бывший работник с НАПК (Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции — ред.)?

Баканов: Угу. Дайте списки.

Труба: Я имею в виду, что есть возможность в этом направлении тоже смотреть, работать.

Баканов: Должно быть первое дело против какого-то судьи. Они все пишутся. Это не секрет. Они все в принципе зафиксированы. Но судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает. То есть опера всех ловили, подавали в суд: бандюков, воров в законе, а суд просто за взятки отпускал.

Затем подключились прокуроры, сказали: что это за фигня, а где мы? Начали отпускать их немного раньше. Суд сказал: так не пойдет — они договорились. Затем милиция сказала: уважаемые, извините, тогда зачем мы их будем вообще ловить? Мы их лучше не будем за деньги ловить. И они договорились уже втроем.

Затем адвокаты сказали: вы знаете, уважаемые, а где тогда наш заработок? Потому что вы многое нарушаете, когда неправильно выполняете свои функции. И они начали вчетвером грабить как бандюганов, так и честных людей. Потому что появилась коррупционная связка: адвокат, тот, кто расследует, прокурор, суд.

Затем к ним пятый присоединился — это глава Администрации (Офиса президента — ред.), как смотрящий от…

Труба: Хорошо.

Стоит отметить, что это уже не первая опубликованная аудиозапись из кабинета Трубы, и ранее эксперты установили подлинность голоса экс-директора ГБР.