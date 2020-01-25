Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что Госбюро расследований (ГБР), возбудив дела против него, действует на стороне России. Об этом лидер «Европейской солидарности» 25 января заявил в Twitter

Порошенко 24 января приходил в ГБР на допрос по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений. В этот день у здания ведомства произошла стычка между сторонниками и противниками бывшего президента.

«ГБР сейчас действует на стороне страны-агрессора. Все производства, которые открыты ГБР и путинской пятой колонной — политические преследования», — утверждает Порошенко.

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Дела возбуждены по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.

Одно из дел открыто по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.

Всего Порошенко 28 раз не являлся на допросы, последний раз это произошло 21 января.

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