Отмечается, что инцидент произошел утром 25 января.
«На месте полицейские предварительно установили, что мужчина в лесу нашел неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. В результате чего прогремел взрыв, мужчина получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Пострадавший 37-летний мужчина был госпитализирован в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Взрывоопасные предметы на Украине находят часто и повсеместно. Дело в том, что после начала боевых действий в Донбассе на Украину хлынул поток нелегального оружия, которое оседает на руках у населения в огромных количествах.
В конце прошлого года общественный деятель Максим Гольдарб представил печальную статистику, согласно которой на Украине с 2014 года от мин и снарядов пострадали 1858 человек, при этом 482 человека погибли.