Житель Самарского района Днепра пострадал от взрыва после попытки разобрать найденный в лесу снаряд. Об этом сообщила пресс-служба Днепровского отдела полиции в Facebook 25 января

Мужчина разгуливал по Днепру с реактивной противотанковой гранатой © commons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin

«На месте полицейские предварительно установили, что мужчина в лесу нашел неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. В результате чего прогремел взрыв, мужчина получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Пострадавший 37-летний мужчина был госпитализирован в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Взрывоопасные предметы на Украине находят часто и повсеместно. Дело в том, что после начала боевых действий в Донбассе на Украину хлынул поток нелегального оружия, которое оседает на руках у населения в огромных количествах.

В конце прошлого года общественный деятель Максим Гольдарб представил печальную статистику, согласно которой на Украине с 2014 года от мин и снарядов пострадали 1858 человек, при этом 482 человека погибли.