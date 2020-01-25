Адвоката Александра Иванова расстреляли из автоматического оружия 22 августа прошлого года возле СИЗО №6 в Кропивницком. Иванов погиб на месте, тяжелое ранение получил его знакомый.
В полиции сообщили о задержании трех подозреваемых по этому делу, 45, 48 та 54 лет. Все они — жители Кропивницкого.
Им уже предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство. В Кропивницком и областном центре правоохранители провели порядка 40 обысков, изъяв вещественные доказательства.
Фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.