Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве адвоката в Кропивницком (бывший Кировоград), которое произошло в августе прошлого года. Об этом 25 января сообщила пресс-служба Нацполиции

Адвоката Александра Иванова расстреляли из автоматического оружия 22 августа прошлого года возле СИЗО №6 в Кропивницком. Иванов погиб на месте, тяжелое ранение получил его знакомый.

В полиции сообщили о задержании трех подозреваемых по этому делу, 45, 48 та 54 лет. Все они — жители Кропивницкого.

В Кропивницком возле СИЗО убили адвоката © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.