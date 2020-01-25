«В среду в округе Сонома, штат Калифорния, в залив пролилось 97 тысяч 112 галлонов вина», — говорится в сообщении.
Ввиду того, что в одном галлоне — 3,785 литров, всего в водоеме оказалось 367,6 литров вина.
По данным Управления губернатора по ЧС, виновником инцидента была компания Rodney Strong Vineyards. Дело в том, что смесительном резервуаре для вина распахнулась дверь, что привело к выливанию алкогольного напитка в реку. На видео видно, как несколько искусственных водоемов поблизости обрели темно-вишневый оттенок.
Разлив вина удалось остановить, а 20% локализовать.
Пресс-секретарь компании Крис О'Горман заявил, что винодельня в связи с происшествием проводит внутреннее расследование и сотрудничает с властями. Также делается все возможное для защиты реки.
Русская река берет свое начало в округе Мендосино и впадает в Тихий океан к северу от залива Сан-Франциско.
По словам защитника Русской реки, волонтера Дона Макинхилла, информация о гибели фауны не поступала, однако он полагает, что повышенная из-за вина кислотность реки, по всей вероятности, обусловит гибель насекомых, которыми питается рыба.
По данным журналистов, одна бутылка вина данной марки стоит $27 (1 676 рублей), потому убытки компании оцениваются в миллионы долларов.