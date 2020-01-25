В американском штате Калифорния, в округе Сонома, в Русскую реку (Russian River) вылилось более 360 литров вина. Об этом сообщил CNN 24 января

Крымское вино возвратило утраченные позиции в Великобритании © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Ввиду того, что в одном галлоне — 3,785 литров, всего в водоеме оказалось 367,6 литров вина.

По данным Управления губернатора по ЧС, виновником инцидента была компания Rodney Strong Vineyards. Дело в том, что смесительном резервуаре для вина распахнулась дверь, что привело к выливанию алкогольного напитка в реку. На видео видно, как несколько искусственных водоемов поблизости обрели темно-вишневый оттенок.

Разлив вина удалось остановить, а 20% локализовать.

Пресс-секретарь компании Крис О'Горман заявил, что винодельня в связи с происшествием проводит внутреннее расследование и сотрудничает с властями. Также делается все возможное для защиты реки.

Русская река берет свое начало в округе Мендосино и впадает в Тихий океан к северу от залива Сан-Франциско.

По словам защитника Русской реки, волонтера Дона Макинхилла, информация о гибели фауны не поступала, однако он полагает, что повышенная из-за вина кислотность реки, по всей вероятности, обусловит гибель насекомых, которыми питается рыба.

По данным журналистов, одна бутылка вина данной марки стоит $27 (1 676 рублей), потому убытки компании оцениваются в миллионы долларов.