Глава Кабмина Алексей Гончарук и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразили соболезнования народу Турции в связи с землетрясением, которое привело к человеческим жертвам. Слова сожаления Пристайко и Гончарук опубликовали 25 января в Twitter

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции 24 января. Эпицентр находился на глубине 6,75 км в провинции Элязыг. По последним даным, погибли 20 человек, более тысячи получили ранения.

«Украина остается с народом Турции. Мы выражаем искренние соболезнования тем, кто потерял своих близких, и тем, кто пострадал в результате землетрясения в Элязыге. Наши мысли с каждым из них», — говорится в сообщении премьер-министра Украины.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что после землетрясения из-под обломков вытащили 39 человек, однако под завалами оставались еще 22 человека.