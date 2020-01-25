Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко перечислил «однозначные» и «неоднозначные» ошибки правительства РФ при Дмитрии Медведеве. Он сделал это в своей рубрике «Вопрос/Ответ» на YouTube-канале издания Украина.ру 25 января

«Россия идет по казахскому пути передачи власти?»: Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Владимиром Путиным изменениями в Конституцию. Спустя шесть дней назначенный премьер-министром России Михаил Мишустин представил новый кабмин, состав которого обновился практически наполовину.

Оценивая работу правительства Медведева, Ищенко отметил, что оно совершило одну однозначную ошибку.

«Непродуманная, непроработанная медицинская реформа. Нарекания на нее появились с первого же дня, причем жаловались как медицинские работники, так и население. Качество медицинских услуг практически сразу же упало. И через несколько лет ее пришлось отыгрывать назад. Это очевидная ошибка», — сказал политолог.

Что касается менее однозначных решений прошлого кабмина, то их, по словам эксперта, вагон и маленькая тележка. В качестве примера он привел реакцию правительства на допинговый скандал, которая, с одной стороны, позволила части российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх, но, с другой, вызвала неодобрение со стороны общественности.

Так, по мнению Ищенко, правительство РФ могло занять более жесткую позицию в этом вопросе, что повысило бы его рейтинг среди населения. При этом не исключено, что многие ведущие спортсмены России просто стали бы гражданами других стран и выступали бы в составе их сборных, отметил политолог.