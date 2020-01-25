Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит при вылете из Тегерана 8 января. Все 176 человек, находившиеся на борту, включая 11 украинцев, погибли.
Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.
«Это была сложная ситуация в сложное время… Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились. Американский военнослужащий, ответственный за то, что он (самолет) был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме», — сказал Зариф.
Глава МИД Ирана добавил, что иранские власти пригласили участвовать в расследовании инцидента представителей Украины и компанию Boeing. Выяснять обстоятельства катастрофы он пообещал с учетом международных требований.