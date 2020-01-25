Оператор зенитной установки ПВО Ирана, который выпустил ракету по украинскому Boeing находится в тюрьме. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает 25 января РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel

В конфликте с США Иран потерял моральное превосходство, сбив украинский самолёт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.

«Это была сложная ситуация в сложное время… Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились. Американский военнослужащий, ответственный за то, что он (самолет) был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме», — сказал Зариф.

Глава МИД Ирана добавил, что иранские власти пригласили участвовать в расследовании инцидента представителей Украины и компанию Boeing. Выяснять обстоятельства катастрофы он пообещал с учетом международных требований.