Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в 2019 году отразила 482 кибератаки на сайты органов власти и объекты критической инфраструктуры. Об этом говорится на сайте ведомства 25 января

Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины об усилении кибербезопасности © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк

«Всего в прошлом году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе: 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем, 34 за преступления против основ национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) об усилении возможностей в сфере кибербезопасности. Контроль за выполнением указанного решения Зеленский возложил на секретарь СНБО Алексея Данилова, который заявлял, что данная сфера является одним из важнейших приоритетов деятельности ведомства.