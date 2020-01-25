Также сообщается, что за этот период времени СБУ прекратила деятельность более тысячи вебресурсов, использовавшихся в преступных целях.
«Всего в прошлом году по направлению контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности начато 339 уголовных производств, в том числе: 158 за преступления в сфере использования компьютерных систем, 34 за преступления против основ национальной безопасности», — говорится в сообщении.
В конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) об усилении возможностей в сфере кибербезопасности. Контроль за выполнением указанного решения Зеленский возложил на секретарь СНБО Алексея Данилова, который заявлял, что данная сфера является одним из важнейших приоритетов деятельности ведомства.