В пятницу, 24 января, Порошенко прибыл в ГБР на допрос по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений. При этом в здании Госбюро экс-гарант изъявил желание лично переговорить с Венедиктовой.
«Хочу сообщить Петру Алексеевичу. Я не буду общаться по телефону. И не находите любой другой повод, как обращение граждан. Я не являюсь руководителем органов досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах, по которым вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями. Давайте начинать жить по закону, давайте начинать уважать закон, и давайте каждый начнет с себя», — заявила и. о. главы ведомства.
В частности Венедиктова призвала народных депутатов не пытаться встретиться с ней «параллельно с допросом гражданина Порошенко», так как это можно расценить как попытку повлиять на следственные действия.
Она также напомнила, что Порошенко 27 раз не являлся на допросы.
Кроме того, ранее, после попытки нардепов «Евросолидарности» прорваться с здание ГБР, чтобы передать Венедиктовой письмо о нарушениях в расследовании дел Майдана, пресс-служба ведомства сообщила, что депутаты нарушили закон Украины «О государственном бюро расследований».