И. о. директора Госбюро расследований (ГБР) Украины Ирина Венедиктова в ответ на предложение экс-президента Украины, депутата от фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко поговорить призвала его выполнять закон. Видеообращение было обнародовано на YouTube-канале ГБР 24 января

ГБР обвинило соратников Порошенко в нарушении закона © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Хочу сообщить Петру Алексеевичу. Я не буду общаться по телефону. И не находите любой другой повод, как обращение граждан. Я не являюсь руководителем органов досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах, по которым вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями. Давайте начинать жить по закону, давайте начинать уважать закон, и давайте каждый начнет с себя», — заявила и. о. главы ведомства.

В частности Венедиктова призвала народных депутатов не пытаться встретиться с ней «параллельно с допросом гражданина Порошенко», так как это можно расценить как попытку повлиять на следственные действия.

Она также напомнила, что Порошенко 27 раз не являлся на допросы.

Кроме того, ранее, после попытки нардепов «Евросолидарности» прорваться с здание ГБР, чтобы передать Венедиктовой письмо о нарушениях в расследовании дел Майдана, пресс-служба ведомства сообщила, что депутаты нарушили закон Украины «О государственном бюро расследований».